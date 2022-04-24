Украинские войска с начала эскалации обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз

За 67 дней эскалации в ДНР зафиксировано более 2,2 тысячи фактов ведения огня со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).