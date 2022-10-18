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«Страна»: в пригороде Днепропетровска произошел взрыв, поврежден объект энергетики

«Страна»: в пригороде Днепропетровска произошел взрыв, поврежден объект энергетики

Новый взрыв произошел в пригороде Днепропетровска, сообщил ТАСС со ссылкой на местный сайт «Страна». Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко подтвердил в своем Telegram-канале, что утром 18 октября произошла новая атака.

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