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Царьград

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МВД выявило новые методы мошенничества с банковскими картами

МВД выявило новые методы мошенничества с банковскими картами

Александр Федорович рассказал о новых уловках телефонных мошенников, ориентированных на детей. МВД предупреждает: злоумышленники вербуют несовершеннолетних через «синдром пионера», используя инфантилизм и схему с «забытой» банковской картой.

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