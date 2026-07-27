МВД выявило новые методы мошенничества с банковскими картами

Александр Федорович рассказал о новых уловках телефонных мошенников, ориентированных на детей. МВД предупреждает: злоумышленники вербуют несовершеннолетних через «синдром пионера», используя инфантилизм и схему с «забытой» банковской картой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии