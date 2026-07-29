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Газета.ру

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Плотность застройки в Москве снизилась: квартир в корпусе стало на 10% меньше

Плотность застройки в Москве снизилась: квартир в корпусе стало на 10% меньше

Среднее количество квартир в одном корпусе новостройки в границах "старой" Москвы сократилось на 10% по сравнению с показателями 2021 года, пришли к выводу в компании Upside Девелопмент на основе данных платформы bnMap.

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