Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Нельзя так делать!": Неожиданное продолжение истории нападения мигранта на девочку. Директор школы удивила дважды

"Нельзя так делать!": Неожиданное продолжение истории нападения мигранта на девочку. Директор школы удивила дважды

В Свердловской области подросток-мигрант жестоко ударил школьницу ногой в грудь. История получила продолжение и многих попросту обескуражила.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Рука русофоба, руку русофоба моет....
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2 час.
nika_shatilova
Дети- лакомусовая бумага, того чем дышет семья и ее окружение и это страшно....
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2 час.
Александр Зиборов
Нужно жёстко наказать мразь и привлечь к ответственности его родителей. И так детишки гостей с юга ведут себя везде, чувствуют себя хозяевами жизни.
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1 час.

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