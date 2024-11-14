"Нельзя так делать!": Неожиданное продолжение истории нападения мигранта на девочку. Директор школы удивила дважды

Дети- лакомусовая бумага, того чем дышет семья и ее окружение и это страшно....

Александр Зиборов

Нужно жёстко наказать мразь и привлечь к ответственности его родителей. И так детишки гостей с юга ведут себя везде, чувствуют себя хозяевами жизни.