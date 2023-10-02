NYT назвала итоги выборов в Словакии признаком снижения поддержки Украины

Победа оппозиционной партии бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer) на парламентских выборах в республике стала еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе.
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