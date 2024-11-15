Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ

Компенсации также будут предоставлены за строительную спецтехникуЖители приграничных районов Курской области, пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины, получат выплаты за утраченный личный транспорт и строительную технику.
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