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"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю

"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю

Владислав Тюльпанов высказался о тиктокере Дане Милохине. На днях известная журналистка сравнила 20-летнего блогера, тиктокера и рэп-исполнителя Даню Милохина с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который скончался две недели назад.

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