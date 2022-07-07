"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю

Владислав Тюльпанов высказался о тиктокере Дане Милохине. На днях известная журналистка сравнила 20-летнего блогера, тиктокера и рэп-исполнителя Даню Милохина с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который скончался две недели назад.