Байден задумался о закрытии южной границы США для мигрантов

ТАСС/AP/Omar Ornelas Американский лидер Джо Байден обсуждает с членами своей администрации возможность использования президентских полномочий для закрытия границы с Мексикой в рамках борьбы с наплывом нелегальных мигрантов.
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