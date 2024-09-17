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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина и Ким Чен Ына

На Райана Уэсли Раута, задержанного после попытки покушения на Дональда Трампа, и раньше жаловались властям, а некоторые из тех, кто был с ним знаком, называли его «мошенником» и «ненормальным», узнала The Wall Street Journal.

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