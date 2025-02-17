❄️ В Ялте использовали более 400 тонн реагентов для обработки дорог от снега Обработка и расчистка дорог в городе производится без остановки, температура остаётся минусовой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❄️ В Ялте использовали более 400 тонн реагентов для обработки дорог от снега Обработка и расчистка дорог в городе производится без остановки, температура остаётся минусовой.