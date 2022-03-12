Блок-шот Венсана Пуарье – лучший момент 29-го раунда Евролиги

Блок-шот Венсана Пуарье – лучший момент 29-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 29-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавил центровой «Реала» Венсан Пуарье.

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