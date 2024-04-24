Томенко назвал главные проблемы алтайской медицины и рассказал, как их будут решать

По многим направлениям край уже добился хороших результатов, сказал губернатор В 2023 году на медицину в Алтайском крае потратили более 58 млрд рублей, а учреждения здравоохранения существенно нарастили показатели своей деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии