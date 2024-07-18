Демократы заявили, что заболевший Байден снимется с выборов в эти выходные

ВАШИНГТОН, 18 июля, ФедералПресс. Несколько высокопоставленных представителей Демократической партии считают, что президент США Джо Байден уже в эти выходные снимет свою кандидатуру с президентской гонки, пишет издание Axios.
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