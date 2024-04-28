Исследователи выяснили, что спорт по утрам негативно влияет на человека Если человек по утрам занимается спортом, то он больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, чем тот, кто ходит в зал вечером.
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