Тест: какую историю может рассказать о вас морская ракушка?

Морские ракушки ассоциируются с отпуском, морем, тёплым песком и приятными воспоминаниями. Мы можем долго рассматривать их форму, цвет и необычный рисунок, а некоторые экземпляры сразу привлекают внимание.
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