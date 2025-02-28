Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине - СМИ

В Незалежной стали активно заводить уголовные дела против высокопоставленных вояк. Негодованием по этому поводу поделился экс-советник главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров в беседе с изданием "Телеграф".
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