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Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине - СМИ

Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине - СМИ

В Незалежной стали активно заводить уголовные дела против высокопоставленных вояк. Негодованием по этому поводу поделился экс-советник главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров в беседе с изданием "Телеграф".

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