SZ: Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия перепалки Трампа и Зеленского

Действующий руководитель правительства Германии Олаф Шольц обсудил со своим предполагаемым преемником Фридрихом Мерцем возможные последствия перепалки между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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