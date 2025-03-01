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SZ: Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия перепалки Трампа и Зеленского

SZ: Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия перепалки Трампа и Зеленского

Действующий руководитель правительства Германии Олаф Шольц обсудил со своим предполагаемым преемником Фридрихом Мерцем возможные последствия перепалки между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Eduard
Да,без США не кашерно с Россией воевать!
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23 час.
Eduard
Так им Украина приглянулась!
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23 час.
Eduard
Не стыдно на чужую землю зарится?
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23 час.
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