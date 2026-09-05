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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Конец «аренды лояльности»: Москва переводит постсоветское пространство на рыночные рельсы

Конец «аренды лояльности»: Москва переводит постсоветское пространство на рыночные рельсы

Пока Ереван подписывает декларации с Западом, Кремль отказывается от геополитических иллюзий в пользу чистого капитализма.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Вот интересно - недоумок, который это написал, вообще понимает современное положение дел в собственной стране? Где всё продаётся и покупается, где интересы кучки бандитов, написавших свои бандитские законы, теперь пользуются их защитой? И эти самые бандиты никогда не допустят никаких кардинальных изменений - просто потому, что эти изменения лишат их возможности присваивать очередные куски народных денег. Ближе к реальности: может измениться только форма, но не суть.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

чО за бред? - Россия не про "выгоды". речь о том, что Армения Пашиняня потеряв берега, сама вышла на уровень принятия решений относительно отношений Россия-Армения. действуя в рамках международного права, Россия не форсирует события, предлагая Пашиняну взять ответственность на себя, чего этот ... не хочет делать. внимательно наблюдаем, читая между строк.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!