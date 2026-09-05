Конец «аренды лояльности»: Москва переводит постсоветское пространство на рыночные рельсы

Пока Ереван подписывает декларации с Западом, Кремль отказывается от геополитических иллюзий в пользу чистого капитализма.
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Одна Армения, а столько шума. А где Азербайджан?
Вот интересно - недоумок, который это написал, вообще понимает современное положение дел в собственной стране? Где всё продаётся и покупается, где интересы кучки бандитов, написавших свои бандитские законы, теперь пользуются их защитой? И эти самые бандиты никогда не допустят никаких кардинальных изменений - просто потому, что эти изменения лишат их возможности присваивать очередные куски народных денег. Ближе к реальности: может измениться только форма, но не суть.
чО за бред? - Россия не про "выгоды". речь о том, что Армения Пашиняня потеряв берега, сама вышла на уровень принятия решений относительно отношений Россия-Армения. действуя в рамках международного права, Россия не форсирует события, предлагая Пашиняну взять ответственность на себя, чего этот ... не хочет делать. внимательно наблюдаем, читая между строк.
"Она требует ликвидировать пережитки спонсорства,.." А когда ликвидируют спонсорство в отношении других бывших республик СССР?
Автор ваши слова да богу в уши.
Чем дальше на юг, тем меньше стоит верить людям!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Ну собственно зачем было писать столько текста. Можно коротко - опять проср.ли .
Давно понятно , что все эти пашиняны хотят и рыбку сьесть и на моторной лодке прокатиться. Пусть миколка расскажет о своей проблеме , озвученной в Бишкеке , в Лондоне , Париже и Брюсселе .