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Неудержимый: Путин дал характеристику Илону Маску

Неудержимый: Путин дал характеристику Илону Маску

Илон Маск — умный человек и делает то, что считает нужным.  Так миллиардера охарактеризовал президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Путин прекрасно знает кому &quot;лещя подбросить&quot;! Если бы не МАСК и возможно Трамп (в личных интересах), не смог бы Корлсон провернуть такую мощную операцию, пробив стену мировой информблакды России!
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