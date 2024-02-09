Илон Маск — умный человек и делает то, что считает нужным. Так миллиардера охарактеризовал президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Неудержимый: Путин дал характеристику Илону Маску
Комментарии
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Александр Николаевич
Путин прекрасно знает кому "лещя подбросить"! Если бы не МАСК и возможно Трамп (в личных интересах), не смог бы Корлсон провернуть такую мощную операцию, пробив стену мировой информблакды России!
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10 час.
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