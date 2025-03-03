Svetlana Kuzmina

Ни Британии указывать России, на что она имеет право, а на что - нет. Британии не нужно совать свой нос не в свои дела и поскорее убрать своего резидента из Украины, даже несмотря на "100-летний договор". У Британии своих дел в внутри страны невпроворот, вот пусть ими и займутся.