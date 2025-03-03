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Стармер: Россия не может диктовать условия мира на Украине

Стармер: Россия не может диктовать условия мира на Украине

Россия должна принимать участие в процессе по урегулированию конфликта на Украине, но она не может диктовать свои условия любых гарантий безопасности, подчеркнул британский премьер-министр Кир Стармер.

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Комментарии
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федор
Чучело мелкобритовскон!
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22 час.
Svetlana Kuzmina
Ни Британии указывать России, на что она имеет право, а на что - нет. Британии не нужно совать свой нос не в свои дела и поскорее убрать своего резидента из Украины, даже несмотря на &quot;100-летний договор&quot;. У Британии своих дел в внутри страны невпроворот, вот пусть ими и займутся.
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22 час.
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