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FiNE NEWS

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ВСУ нанесли удар по Севастополю, пострадал детский сад и погиб ребенок

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку на город Севастополь. По сообщению губернатора города Михаила Развожаева, ударная волна от взрыва беспилотника повредила стекла в детском саду и нескольких многоквартирных домах.

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