Вадим Немков: «Bellator просто так не отпустит меня в UFC. Будут судебные разбирательства»

«У меня за выход [на бой в Bellator] было больше, чем я бы за победу в UFC получил. И потом, я вырос в Bellator, как боец состоялся здесь, и Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом.