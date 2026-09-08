В Якутии перенесли индексацию зарплат части бюджетников В Республике Саха (Якутия) повышение оплаты труда для «прочих» категорий работников бюджетной сферы на 5,4% перенесли с 1 июля на 1 сентября 2026 года.
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