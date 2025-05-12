Apple готовит чип Baltra для ИИ совместно с Broadcom — ядер в 8 раз больше, чем у M3 Ultra

Apple разрабатывает новый процессор для ИИ под кодовым названием Baltra совместно с Broadcom. По данным Bloomberg, чип рассчитан на использование в серверных центрах обработки данных и должен быть готов к 2027 году.
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