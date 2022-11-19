Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Зак Лавин – о решении Донована оставить его на скамейке в концовке: «Парней вроде меня надо выпускать»

Звездный защитник «Буллс» Зак Лавин прокомментировал решение главного тренера Билли Донована оставить его на скамейке в концовке матча с «Мэджик» (107:108).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх