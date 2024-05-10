Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства до 2030 года

Правительство России до 2030 года сосредоточится на шести направлениях. Подробнее о них и.о. главы кабмина Михаил Мишустин рассказал на заседании в Госдуме, где рассматривается его кандидатура на пост премьер-министра.
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