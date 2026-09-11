Җырчы Марат Галимовның туганы Алмаз истәлегенә: «Күрәсең, әҗәле шунда булган...»

Кабардин-Балкария Республикасының Черекск районы Безенги тарлавыгында Мижирги тавында кар ташкыны нәтиҗәсендә һәлак булган альпинистлар арасында Татарстанның халык җырчысы Марат Галимовның туганы Алмаз Мөхәммәдиев та булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым