НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Җырчы Марат Галимовның туганы Алмаз истәлегенә: «Күрәсең, әҗәле шунда булган...»

Җырчы Марат Галимовның туганы Алмаз истәлегенә: «Күрәсең, әҗәле шунда булган...»

Кабардин-Балкария Республикасының Черекск районы Безенги тарлавыгында Мижирги тавында кар ташкыны нәтиҗәсендә һәлак булган альпинистлар арасында Татарстанның халык җырчысы Марат Галимовның туганы Алмаз Мөхәммәдиев та булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым