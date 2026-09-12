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Семь килограммов удачи. Барнаулец выловил в Оби крупную щуку

Семь килограммов удачи. Барнаулец выловил в Оби крупную щуку

Рыбу мужчина поймал на спиннинг Житель Барнаула похвастался крупным уловом на Оби: ему удалось вытащить щуку весом более семи килограммов.

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