В Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного нейросетью 

Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, нижняя палата разрабатывает проект закона о маркировке контента, который был создан при помощи нейросетей, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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