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The Moscow Post

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В Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного нейросетью 

В Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного нейросетью 

Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, нижняя палата разрабатывает проект закона о маркировке контента, который был создан при помощи нейросетей, передает корреспондент The Moscow Post.

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