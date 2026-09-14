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Регионы России

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Солдаты ВСУ перестали верить обещаниям о ротации после 70 дней на передовой

Солдаты ВСУ перестали верить обещаниям о ротации после 70 дней на передовой

Один из бойцов с позывным «Лекс» обратился к командованию с требованием сообщить дату ротации, подчеркнув, что находиться на передовой почти 70 дней вместо обещанных 30 тяжело.

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