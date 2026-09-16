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Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в переброске исламистов из Сирии

Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в переброске исламистов из Сирии

Саудовская Аравия привлекает радикальных исламистов, в том числе из Сирии, для войны против йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситов), заявил в беседе с RTVI член политбюро группировки Хузам аль-Асад.

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