Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Полная ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги. После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде после игры дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус.