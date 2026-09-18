Эксперт Петруненко рассказал, как вести себя при встрече с волком

При встрече с волком не стоит убегать или поворачиваться к животному спиной. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и генетики факультета биологии РГПУ им.
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