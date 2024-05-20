Президент Сирии Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и главы иранского МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна в авиакатастрофе, говорится 20 мая в заявлении канцелярии сирийского руководителя.
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