Big Oil’s Production Keeps Soaring Despite Deep Spending Cuts

Some of the world’s largest oil and gas companies have adopted a new modus operandi ever since the historic oil price crash of 2020 devastated energy companies, prioritizing returning more cash to shareholders while expansion plans have been put on the back burner.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым