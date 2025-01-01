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В Словакии отметили готовность Путина к переговорам по Украине

В Словакии отметили готовность Путина к переговорам по Украине

Власти Словакии видят готовность президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине, поддерживают это и готовы предоставить площадку, заявила 1 января депутат Европарламента и глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова.

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