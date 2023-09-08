В России начались выборы в регионах

В более чем 80 регионах начинается голосование на выборах разных уровней. Россиянам предстоит в том числе избрать руководителей субъектов РФ, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы, а также выбрать четырех депутатов Госдумы.
В более чем 80 регионах начинается голосование на выборах разных уровней. Россиянам предстоит в том числе избрать руководителей субъектов РФ, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы, а также выбрать четырех депутатов Госдумы.
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