Украинцы отказались сносить памятники советским воинам. У чиновника - "разрыв шаблонов"

Директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук признался, что у него случился "разрыв шаблонов" после того, как он узнал об отказе жителей двух сёл на западе Украины сносить памятники советским воинам.
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