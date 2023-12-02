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Царьград

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Украинцы отказались сносить памятники советским воинам. У чиновника - "разрыв шаблонов"

Украинцы отказались сносить памятники советским воинам. У чиновника - "разрыв шаблонов"

Директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук признался, что у него случился "разрыв шаблонов" после того, как он узнал об отказе жителей двух сёл на западе Украины сносить памятники советским воинам.

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