Бесплатный скрининг грудной клетки: какие села посетят мобильные бригады врачей

Мобильные бригады врачей-специалистов продолжают оказывать населению, бесплатные профилактические консультации, покрываемые фондом профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования (НКМС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии