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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Палмейрас» – «Ботафого-СП». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Лукомского и Ковалева

Sports покажет матч в прямом эфире, игру прокомментируют Вадим Лукомский и Илья Ковалев. Начало – 9 марта в 22:00 по московскому времени (игра была перенесена).

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