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ФНС пояснила, когда бизнесменам не надо платить налог на недвижимость

ФНС пояснила, когда бизнесменам не надо платить налог на недвижимость

Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения могут не уплачивать налог на имущество, которое используют в своей деятельности, разъяснили в ФНС Индивидуальные предприниматели, которые в своей деятельности используют упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождены от обязанности уплачивать налог на имущество (здания, строения, сооружения и помещения), используемое для предпринимательской деятельности, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

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