ФНС пояснила, когда бизнесменам не надо платить налог на недвижимость

Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения могут не уплачивать налог на имущество, которое используют в своей деятельности, разъяснили в ФНС Индивидуальные предприниматели, которые в своей деятельности используют упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождены от обязанности уплачивать налог на имущество (здания, строения, сооружения и помещения), используемое для предпринимательской деятельности, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).