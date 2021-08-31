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Дуров раскритиковал IT-гиганты за цензуру. Комментарий Георгия Бовта

Дуров раскритиковал IT-гиганты за цензуру. Комментарий Георгия Бовта

«Каждый год мы уступаем больше власти и контроля над своей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали», — написал Дуров.

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