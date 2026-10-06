Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Собянин: «По пути» повысил транспортную доступность удаленных районов столицы

Удаленные районы Москвы за пять лет работы сервиса перевозок по запросу «По пути» стали транспортно доступнее.

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