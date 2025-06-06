Лункин: папа римский пытается обойти язык ненависти по отношению к РФ

Папа римский Лев XIV стремится обойти язык ненависти и вражды по отношению к России. Так религовед Роман Лункин оценил состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и понтифика.
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