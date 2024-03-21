На реке под Варной прогремели взрывы

В Челябинской области начались взрывные работы на реках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взрывотехники министерства обороны организовали серию взрывов на реке Нижний Тогузак недалеко от поселка Варна.
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