Кирилл Бенедиктов: Кремль бросает Трампу спасательный круг из дизеля

Поче­му поздрав­ле­ние Трам­па Пути­ну ока­за­лось запоз­да­лым боль­ше чем на сут­ки? Поче­му укра­ин­ская сто­ро­на сорва­ла пере­го­во­ры с Уит­коф­фом и Куш­не­ром? Успе­ет ли сни­же­ние цен на топ­ли­во до про­ме­жу­точ­ных выбо­ров изме­нить настро­е­ния изби­ра­те­лей? И смо­жет ли Джей Ди Вэнс повто­рить манёвр Трам­па с Моск­вой? В аме­ри­ка­но-рос­сий­ских отно­ше­ни­ях насту­пи­ло оче­р.