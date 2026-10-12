Кирилл Бенедиктов: Кремль бросает Трампу спасательный круг из дизеля

Почему поздравление Трампа Путину оказалось запоздалым больше чем на сутки? Почему украинская сторона сорвала переговоры с Уиткоффом и Кушнером? Успеет ли снижение цен на топливо до промежуточных выборов изменить настроения избирателей? И сможет ли Джей Ди Вэнс повторить манёвр Трампа с Москвой? В американо-российских отношениях наступило очер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Елена Кондратьева...
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым