ФСБ и Росгвардия ликвидировали опасную банду вымогателей в Петербурге

Сотрудники УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти вместе со специалистами региональных ГУ МВД РФ и ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность преступной группы.