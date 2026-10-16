Новым владельцем ГК «Леста Игры» стал консорциум инвесторов «Промышленные сооружения». Там отметили, что верят в стратегию и менеджмент компании «Леста Игры» и поддерживают ее текущие подходы к развитию трилогии и планы запуска новых проектов .