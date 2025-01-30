Суд оставил депутата новосибирского горсовета Украинцева в СИЗО до конца марта

Народного избранника обвиняют в коррупции. Он находится под стражей уже более полугода.Новосибирский суд в четвёртый раз продлил срок содержания под стражей депутата городского совета депутатов Игоря Украинцева.
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